Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendozayı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 31 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı kadrosuna kattı.
Giriş: 05.02.2024 - 23:32 Güncelleme: 05.02.2024 - 23:32
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.
Açıklamada, "Ailemize 'hoş geldin' diyor, Yukatel Adana Demirspor'umuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.