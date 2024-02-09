Adana Demirspor - Kasımpaşa: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası esmeye devam ediyor... Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, 25. haftanın açılış maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Paşa'ya üç puanı getiren golleri 29'da Fall, 32'de Aytaç Kara ve 57'de penaltıdan Hajradinovic kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü 87. dakikada Balotelli'den geldi.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Sami Uğurlu'nun ekibi puanını 38'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.

Üst üste 3. kez mağlup olan ve galibiyet hasreti de 9 maça çıkan Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.