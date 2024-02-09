Adana Demirspor - Kasımpaşa: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri Fall, Aytaç Kara ve Hajradinovic (pen.) kaydetti. Kasımpaşa bu sonuçla maç puanını 38'e çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa fırtınası esmeye devam ediyor... Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, 25. haftanın açılış maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Paşa'ya üç puanı getiren golleri 29'da Fall, 32'de Aytaç Kara ve 57'de penaltıdan Hajradinovic kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü 87. dakikada Balotelli'den geldi.
KASIMPAŞA 4. SIRAYA YÜKSELDİ
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Sami Uğurlu'nun ekibi puanını 38'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.
Üst üste 3. kez mağlup olan ve galibiyet hasreti de 9 maça çıkan Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Semih Güler'in plase vuruşunda top kaleye paralel dışarı çıktı.
13. dakikada orta sahada Mendoza'nın ara pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar'ı geçen top uzak direğin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta sahadan aldığı topu Hajradinovic, ceza sahasında Fall'a buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
32. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta Ben Ouanes'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Aytaç Kara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak 2. kez ağlarla buluştu: 0-2
55. dakikada Balotelli'nin orta sahadan pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Emre Yanar ayaklarıyla topu çıkardı.
56. dakikada Kasımpaşa penaltı atışı kazandı. Fall ile Aymbetov'un ceza sahasında mücadelesinde Fall yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendoza'nın uzak köşeye vuruşunda top dışarı çıktı.
80. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında Mendoza'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yusuf Barasi'nin sağ çizgiden vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar topa hakim oldu.
87. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye indirdi. Korner atışında topla buluşan Gravillon'un ceza sahası içinde gönderdiği topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Pakkan, Yusuf Bozdoğan, Hakan Karabalcık
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Yusuf Sarı), Semih Güler, Cisse (Dk. 46 Balotelli), Milad Mohammadi, Gravillon, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Rodriguez), Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Nani), Aymbetov (Dk. 60 Yusuf Barasi)
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Yunus Emre Gedik), Da Costa (Dk. 82 Ngoy) (Dk. 90+4 Sadiku)
Goller: Dk. 29 Fall, Dk. 32 Aytaç Kara, Dk. 57 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 87 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gravillon, Dk. 64 Milad Mohammadi, Dk. 67 Semih Güler, Dk. 88 Nani, Dk. 90 Balotelli (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 67 Winck, Dk. 72 Ali Emre Yanar, Dk. 86 Ben Ouanes (Kasımpaşa)