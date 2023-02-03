İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK): Güzel, tempolu, mücadele gücü yüksek maçın en kötüsü orta hakem Ali Palabıyık’tı. Karşılaşmanın başından sonuna dek, kontrolü elinden kaçıran, verdiği yanlış kararlar ile sonuca etki eden Palabıyık’ın hakemliği sorgulanır. Öyle pozisyonlar var ki, hakemin karar verirken art niyetli olduğu net biçimde gözüktü. Mert Hakan’ın attığı gol, bal gibi yüzde yüz goldü. Batshuayi’ye yapılan hareket net penaltıydı. Valencia’nın karnına çarpan topu, elle oynama diye yanlış değerlendirdi. Uzatma dakikalarında ceza yayı içerisinde Zajc’a yapılan hareket kesin fauldü. Her şey bir yana, Mert Hakan’ın attığı golün neden iptal edildiğini anlamak mümkün değil. VAR hakeminin neden bu pozisyonu monitörden izletmediği de ayrı bir soru işareti. Bunların dışında, özellikle ilk yarı Adana Demirspor’un attığı tekmeler, güreş gibi indirmeler, her korner atışında itip düşürmeler, itirazlar Ali Palabıyık’ı hiç mi hiç ilgilendirmedi. Lig’de bu kadar sert, futbol dışı hareketlerin olduğu bir maçı hatırlayan var mı? Adana Demirspor- Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen herhangi birisi, hakemin gerçekten Süper Lig’de düdük çalıp çalmadığını düşünür. Eğer hakem maçı kötü, hatta taraflı yönetmese harika bir futbol izlemiş olacaktık.