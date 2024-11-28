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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Serkan Damla dönemi sona erdi - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Serkan Damla dönemi sona erdi

        Adana Demirspor'da Teknik Sorumlu Serkan Damla, görevini bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:55
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        A.Demirspor'da Damla dönemi sona erdi
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        Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da işler kötüye gitmeye devam ediyor. Teknik Direktör Michael Valkanis ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Serkan Damla, geçici teknik adam olarak takımın başına geçmişti.

        Serkan Damla da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

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