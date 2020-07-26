TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor, Bursaspor'u konuk ediyor. Bursa'daki ayağı 0-0 biten iki takımın maçında Adana temsilcisine tur için galibiyet gerekiyor. Bursaspor ise her türlü gollü beraberlik ve galibiyette finale çıkacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Akhisarspor, 3-3'ün rövanşında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
ADANA DEMİRSPOR: 0 - BURSASPOR: 0
(İlk yarı sonucu)
STAT: 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports Max 1
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık Çamdal, Mitrovic, Rassoul, Mehmet, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan Zengin, Dibba
Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Burak Kapacak, Serdar, Kubilay
51. RANDEVU
Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 50 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geriye kalan 12 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa'da Bursaspor 2-1, Adana'da ise Adana Demirspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
DEMİRSPOR EVİNDE ÜSTÜN
Adana'da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü öne çıkıyor. Daha önce oynanan 25 randevuda Adana temsilcisi evinde 13 kez kazandı. Bursaspor bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken 6 mücadelede de eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor, ligin normal sezonunda sahasındaki 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle en başarılı 6. ekip olurken; Bursaspor ise deplasmanda 17 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 beraberlikle en başarılı 8. ekip oldu.
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