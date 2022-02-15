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Adana Demirspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, 31'de Alex Teixeira ile öne geçse de ev sahibi 90+2'de Samet Akaydın ile eşitliği yakaladı. Ev sahibinin 90+6'da yine Samet Akaydın ile bulduğu gol, Balotelli'nin aktif alanda ofsaytta olması gerekçesiyle iptal edildi. Spor yazarları Adana Demirspor - Beşiktaş maçını yorumladı

15.02.2022 - 09:40 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY: Son derece tempolu ve keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 17 yaşındaki Emirhan’ı son 30 dakikada oyuna alarak yine yanlış bir tercih yaptı. 

  • 30 bin kişi önünde, tansiyonu yüksek, sert mücadele Emirhan’ın maçı değil. Alex Teixeira’nın golünde asisti yapan Kerem Kalafat’ı ise yine çok beğendim. Hiç top kaybı yapmıyor. Sakin ve oyun zekasıyla oynuyor. Adana Demirspor ligin en iyi takımlarından biri ve şu anda neden bulunduğu konumda olduğunu dün gece oynadığı futbolla ispatladı.

  • ATTİLA GÖKÇE: Beşiktaş, sezonun belki de en sıkı savunma mücadelesini verdi. Ersin, Vida, Welinton, önceki ve sonraki beklerle Necip ve Atiba inanılmaz mücadele örneği verdiler. Arada kontralarla gol fırsatları da yarattılar ama golleri kaçırıp, teslim olmadan maçı tamamladılar. 

  • Önder hoca ve futbolcuları, hiç üzülmesin… Bu kadar yorgunluk ve talihsiz sakatlıklardan sonra çok iyi bir sınav verdiler. Maçı değil, sınavı kazandılar. Ötekilerle karışmasın. Bu beraberlik çok anlamlı.

  • ERMAN TOROĞLU: Bu sezonun en tempolu maçı. Tabii Türkiye şartları için... Bu maçtan sonra çok yorum yapılacak çünkü yoruma açık çok pozisyon var. Ama şu var; iki takım da kupada uzatma oynadı, sonra böyle bir maç çıktı ortaya. 

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