STAT: Yeni Adana Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN Sports 1

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ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

TEKNİK DİREKTÖR: Vincenza Montella

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi.

Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.

SON DÖNEMDE GOL YOLLARINDA SIKINTILI

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi.

Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı.

Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı.

Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi.

Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.