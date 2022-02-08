Murat Sancak'ın "Eğer Messi PSG'ye imza atmasaydı, eminim ki bizim evimizde olacaktı" sözlerine atıfta bulunan So Foot, Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın futbola dair düşüncelerinin ve oyunculara yaklaşımının başarılı kadronun temel taşlarını oluşturduğuna vurgu yaptı.