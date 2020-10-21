Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Uygar Bebek, Özgür Ertem

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Anıl Karaer (Dk. 66 Semih Güler),Rassoul, Mehmet Uslu, Sinan Kurt (Dk. 85 Sedat Şahintürk),Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 85 Traore),Gökhan İnler, Volkan Şen (Dk. 65 Lanzafame),Pa Dibba (Dk. 75 Yunus Akgün)

Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Gökhan Süzen, Glumac, Fernandes, Yusuf Emre Gültekin, Serkan Göksu (Dk 82 Muammer Denizhan Taşkan),Mustafa Murat Uslu (Dk. 21 Alaaddin Okumuş),Batuhan Artarslan (Dk. 55 Turgut Doğan Şahin),Camara (Dk. 22 Zivkovic),Gomis (Dk. 82 Hüseyin Çolak),Akabueze

Goller: Dk. 13 ve Dk. 32 Hasan Kılıç, Dk. 53 ve Dk. 80 Erkan Zengin (Adana Demirspor),Dk. 37 Gökhan Süzen (Penaltıdan) , Dk. 47 Fernandes (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Glumac, Dk. 51 Fernandes, Dk. 61 Gökhan Süzen (Ümraniyespor),Dk. 70 Pa Dibba, Dk. 74 Mehmet Uslu, Dk. 76 Zubas, Dk. 88 Traoe (Adana Demirspor)