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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor: 4 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 4 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.03.2024 - 22:27 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:09
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        Adana Demirspor farklı kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Adana Demirspor 4-1'lik skorla kazandı.

        Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 13'te Youcef Atal, 54'te Yusuf Sarı, 65'te Nani ve 83. dakikada Emre Akbaba attı. Sivasspor'un tek golünü ise 51. dakikada Fode Koita kaydetti.

        Ev sahibi ekibin ilk golünü atan Youcef Atal, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Adana Demirspor, puanını 39'a yükseltti. Sivasspor ise 38 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Şimşekler, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13’üncü dakikada rakip ceza sahasına yakın bir bölgede topla buluşan Atal, art arda çalımlarla rakiplerini geride bırakarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Atal, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

        22’nci dakikada Maestro, ceza sahası yayının üzerinden topu havadan içeriye yolladı. Gelen topa gelişine vuran Mendoza, topu ağlara gönderdi. Fakat gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        24’üncü dakikada ara pasıyla topla buluşan Koita’nın ceza sahası girer girmez attığı şutta top az farkla dışarı çıktı.

        38’inci dakikada solda topla buluşan Michut, rakibini çalımladıktan sonra yerde kalsa da pasını ceza sahası içerisine attı. Pası alan Emre bekletmeden müsait pozisyondaki Maestro’yu gördü. Bu futbolcunun vuruşu kalecide kaldı.

        Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle son buldu.

        51’inci dakikada Murat’ın sağ kanattan yaptığı ortada N’Jie tek dokunuşla Koita’yı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        54’üncü dakikada sol kanattan derine inen Yusuf Erdoğan ceza sahası içerisine ortaladı. Müsait pozisyonda topu önünde bulan Yusuf Sarı, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

        65’inci dakikada Adana Demirspor atağında Atal, sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahasında topu önünde bulan Nani, gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

        83’üncü dakikada Yusuf Erdoğan derine inip ceza sahasına ortaladı. Gelen ortaya şık bir kafa vuruşu yapan Emre Akbaba, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

        85’inci dakikada Atal, N’Jie ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı. Hakem, Atal’ı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

        Karşılaşma, 4-1 Adana Demirspor galibiyetiyle sona erdi.

        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Alexs Taşçıoğlu

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 90+3 Aımbetov), Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı (Dk. 85 Rodriguez), Emre Akbaba (Dk .90+4 Barasi), Mendoza (Dk. 46 Nani)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Poungouras), Charisis (Dk. 81 Kerem), Caktas (Dk. 46 Emrah), Menig (Dk. 46 N’Jie), Turgunbayev (Dk. 72 Kvet), Koita

        GOLLER: Dk.13 Atal, Dk. 54 Yusuf Sarı, Dk. 65 Nani, Dk.83 Emre Akbaba (Adana Demirspor)- Dk. 51 Koita (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Michut (Adana Demirspor), Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

        KIRMIZI KART: Dk.85 Atal (Adana Demirspor)

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