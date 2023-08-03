Adana Demirspor: 2 - CFR Cluj: 1 | MAÇ SONUCU
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Cluj'u son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Mavi Şimşekler, UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile evinde karşı karşıya geldi.
Mavi Şimşekler uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Cluj'u 2-1 mağlup etti.
Adana Demirspor'da goller 43. dakikada Akintola ve 90+3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un golünü ise 68. dakikada penaltı vuruşundan Mogos kaydetti.
Ayrıca Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon, 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Adana Demirspor, Romanya'da oynadığı ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Evinde aldığı 2-1'lik galibiyetten sonra temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi.
Adana Demirspor, 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.