Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Adana Demirspor: 2 - CFR Cluj: 1 | MAÇ SONUCU - Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor: 2 - CFR Cluj: 1 | MAÇ SONUCU

        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Cluj'u son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Mavi Şimşekler, UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.08.2023 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj ile evinde karşı karşıya geldi.

        Mavi Şimşekler uzatma dakikalarında bulduğu gol ile Cluj'u 2-1 mağlup etti.

        Adana Demirspor'da goller 43. dakikada Akintola ve 90+3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi. Cluj'un golünü ise 68. dakikada penaltı vuruşundan Mogos kaydetti.

        Ayrıca Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon, 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

        Adana Demirspor, Romanya'da oynadığı ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Evinde aldığı 2-1'lik galibiyetten sonra temsilcimiz UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi.

        Adana Demirspor, 3. eleme turunda Osijek (Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Maçta 2 gol 1 kırmızı!
        Maçta 2 gol 1 kırmızı!
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Yalova'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Tehditlerle mücadelede yeni konsept
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Beşiktaş maçı öncesi gerginlik!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        70 yıllık alışkanlık!
        70 yıllık alışkanlık!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Habertürk Anasayfa