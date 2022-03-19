Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Ev sahibi ekip 38'de Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı önde tamamladı.

Başakşehir 48. dakikada Danijek Aleksic ile skora dengeyi getirdi.

Dakikalar 80'i gösterirken Yunus Akgün'ün asistinde Birkir Bjarnason, Adana Demirspor'u yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca kazanan Adana Demirspor oldu.

30. maçında puanını 48'e yükselten Adana Demirspor iki hafta sonra galibiyete uzanırken Başakşehir ise 47 puanda kaldı.