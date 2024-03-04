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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:05
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Adana Demirspor 1-0'lık skorla kazandı.

        Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada penaltıdan Mario Balotelli attı.

        Bu sonucun ardından Mavi Lacivertliler puanını 35'e yükseltti, Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı.

        Fatih Karagümrük forması giyen Federico Ceccherini, 90+8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Lacivertliler, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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