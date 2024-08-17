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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Adana Demirspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Husniddin Aliqulov ile Ali Sowe'un golleriyle galip gelen Çaykur Rizespor, puanını 4'e yükseltti. Adana Demirspor ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 23:51 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:37
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        Çaykur Rizespor, Adana'da kazandı
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.

        Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41'de Husniddin Aliqulov ve 74. dakikada Ali Sowe attı. Adana Demirspor'un tek golünü ise 90+8. dakikada penaltıdan Yusuf Barasi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi, puanını 4'e yükseltti. Adana Demirspor 0 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4'üncü dakikada ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlığı kornere çıkardı.

        22'nci dakikada sol kanatta Zeqiri'nin diğer kanada aktardığı pasta topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda kaleci Deniz Eren Dönmez meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        28'nci dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

        41'inci dakikada Rizespor'da Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        İlk yarıyı Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

        53'üncü dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde Michut'un vuruşunda Gökhan Akkan topu kontrol etti.

        74'üncü dakikada sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Ali Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

        83'üncü dakikada Gravillon'un sağ kanattan ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.

        90+6'ncı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Bünyamin Balat ile Amir'in mücadelesinde Bünyamin Balat yerde kalınca hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.

        90+8'inci dakikada Yusuf Barasi'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

        Çaykur Rizespor, maçı 2-1 kazandı.

        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Suat Güz

        ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer - Manev (Dk. 76 Abdulsamet Burak), Semih Güler, Gravillon, Jose Rodriguez (Dk. 67 Aymbetov), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Yusuf Sarı (Dk. 76 Bünyamin Balat), Yusuf Barasi

        ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Amir), Olawoyin (Dk. 90+1 Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+1 Minchev), Zeqiri (Dk 76 Emrecan Bulut), Ali Sowe

        GOLLER: Dk. 90+8 Yusuf Barasi (P) - Dk. 41 Alikulov, Dk. 74 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Yusuf Sarı, Yusuf Barasi (Adana Demirspor)

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