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        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Adana Demirspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Bodrum FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını -2'ye, Bodrum FK ise 24'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 17:59 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:29
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        Adana'da gol sesi çıkmadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını -2'ye, Bodrum FK ise 24'e çıkardı.

        Trenyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Mavi Şimşekler, Samsunspor'a konuk olacak. Yeşil Beyazlılar, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5’inci dakikada Adana Demirspor’da rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga Kalender’in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        18’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Bodrum FK’de Okita, topu ceza yayı üzerinde bulunan Puscas’a gönderdi. Puscas’ın gelişine sert şutunda top, kaleci Vedat’tan geri döndü.

        33’üncü dakikada Bodrum FK’nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Fredy, topu kale sahası içine ortaladı. Puscas ile kaleci Vedat arasındaki karambol sonrası kaleye giden topu, Arda çizgiden çıkardı.

        41’inci dakikada Bodrum FK’nin atağında Fredy’nin topuk pasıyla gönderdiği topla buluşan Okita’nın şutunda kaleci Murat, topu kornere çeldi.

        44’üncü dakikada Adana Demirspor’un geliştirdiği kontratakta Bünyamin Balat, ceza sahası dışından sert bir şut gönderdi. Uzak köşeye giden top, direğe çarpıp auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        56’ncı dakikada Bodrum FK’de Bardhi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda rakip savunmanın arasından yükselen Ajeti’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        69’uncu dakikada Bodrum FK’nin atağında Mohammed’in uzaktan sert şutunda kaleci Murat, topu kornere çeldi.

        90+4’üncü dakikada Adana Demirspor’un atağında Salih Kavrazlı’nın uzaktan şutunda kaleci Diego, yatarak topa hakim oldu.

        Karşılaşmada gol sesi çıkmadı, takımlar 1 puanla sahadan ayrıldı.

        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan

        ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş (Dk. 38 Murat Eser), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 67 Aksel Aktaş), Arda Okan Kurtalan (Dk. 46 Ozan Demirbağ)(Dk. 90+8 Ahmet Yılmaz), Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Barasi (Dk. 87 Osman Kaynak), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aimbetov (Dk. 46 Salih Kavrazlı)

        BODRUM FK: Diogo, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka (Dk. 89 Celal Dumanlı), Ajeti, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Okita (Dk. 81 Ege Bilsel), Mohammed, Bardhi (Dk. 72 Gökdeniz Bayrakdar), Fredi, Puscas (Dk. 80 Dimitrov)

        SARI KARTLAR: Burhan Ersoy, Murat Eser (Adana Demirspor), Mohammed, Bardhi, Celustka, Ege Bilsel (Bodrum FK)

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