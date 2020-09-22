Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. Sayfa

Adana'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı

Adana'da 2 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması ve birçok iş yerinin kurşunlanması olaylarını organize ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı

22.09.2020 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
adana baygaralar suç örgütü
AA

Adana'da 2 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması ve birçok iş yerinin kurşunlanması olaylarını organize ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, kasten öldürme ve yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarını işledikleri ve vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları ileri sürülen "Baygaralar" isimli organize suç örgütüne yönelik 18 Eylül'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEPHANELİK ELE GEÇMİŞTİ

Silahlı suç örgütüne yönelik, 18 Eylül'de düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, 4 kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 8 şarjör, bir el bombası, 7 balistik yelek, 17 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 171 fişek, 20 av tüfeği fişeği ve 3 sahte kimlik ele geçirilmişti. Örgütün, 15 Mart'ta park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da sokakta tabancalı saldırıda yaşamını yitiren Kemal Daş'a yönelik saldırıları organize ettiği öne sürülmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü ismi görenler şoke oldu! Bu halinden eser kalmadı...
Ünlü ismi görenler şoke oldu! Bu halinden eser kalmadı...
Maskesizleri görünce gözyaşlarına boğuldu
Maskesizleri görünce gözyaşlarına boğuldu
En büyük koruyucusu annesi... Hiç yanından ayrılmıyor
En büyük koruyucusu annesi... Hiç yanından ayrılmıyor
Derin yırtmacı unutturan detay
Derin yırtmacı unutturan detay
Cizre'de trafik kazası: Yaralılar var
Cizre'de trafik kazası: Yaralılar var
Kaza nedeniyle kovandan yola saçılan arılar korkuttu
Kaza nedeniyle kovandan yola saçılan arılar korkuttu
İki tabancayla yakalanan şüpheliden tuhaf savunma
İki tabancayla yakalanan şüpheliden tuhaf savunma
İstanbul'da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X