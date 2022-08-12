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Adana'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Boş arazide tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi tabancayla kalçasından yaralandı.

12.08.2022 - 02:13 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
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DHA

Adana'da Veysi İ., boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi´ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre Veysi İ., Hıdır Ö. ve Alper Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysi İ., tabancayla kalçasından vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Veysi İ., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Veysi İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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