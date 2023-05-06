TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

DHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde Ceyhan-Osmaniye D-400 karayolu Esentepe Kavşağı'nda meydana geldi. Adana istikametine doğru seyir halinde olan H.B. yönetimindeki TIR'a, aynı istikamette ilerleyen Ender Kuytu'nun kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Kuytu'yu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kuytu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.