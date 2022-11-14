Tekel bayisinde tabancayla vurulan kişi öldü

DHA

Adana'da akrabasına ait tekel bayisinde silahlı saldırıya uğrayan Hamit Koç, başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre akrabasına ait tekel bayisinde duran Hamit Koç, iş yerine gelen kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırgan, Koç'u tabancayla başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hamit Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YOLA ÇIKAN İKİ KARDEŞİ DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Adana'da akrabasına ait tekel bayisinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybeden Hamit Koç'un iki ağabeyine de dakikalar sonra silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.

Kardeşlerinin saldırıya uğradığını öğrenince merkez Seyhan ilçesi Koza Mahallesi'nde evlerinden ayrılarak, otomobil ile yola çıkan Şahin Koç ve Musa Koç, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırganın ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, Şahin Koç'un koluna, Musa Koç'un ise sırtına isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Koç, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kardeşi Musa Koç ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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