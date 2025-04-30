Adana'da "taksicinin polis tarafından darbedildiği" iddiası yalanlandı

Adana Valiliği'nin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Çukurova ilçesinde çalışan bir taksi şoförünün Fatih Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir polis memuru tarafından darbedildiği iddiası üzerine çok sayıda taksicinin karakol önünde toplanmaya başladığı" yönünde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Söz konusu olayın Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren ticari taksiciler ile uygulama üzerinden özel taşımacılık hizmeti sunan ve TAG olarak bilinen taksiciler arasında çıkan bir kavga olduğu tespit edilmiştir. Herhangi görevli bir polis memurunun taksi şoförüne yönelik darp fiili söz konusu olmamıştır. Bahse konu olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıyan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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Adana Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahir Alpaslan da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın polisle ilgisinin bulunmadığını belirterek, taksi şoförünü darbeden şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.