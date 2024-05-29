Adana'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Atakent Mahallesinde bir apartman dairesinde M.K, ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz Tuncer ve yanındaki erkek arkadaşı Şahan Uğurlu ile tartıştı.

Tartışma sırasında M.K, Tuncer ve Uğurluya av tüfeğiyle ateş açtı.

Ağır yaralanan Tuncer ve Uğurlu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uğurlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğurlunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.