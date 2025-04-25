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        Haberler Gündem Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu - Güncel haberler

        Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 00:55 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:55
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısının ardından, yağış Çukurova ilçesinde etkisini gösterdi.

        Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı ve diğer birçok cadde ve sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çukurova ilçesine bağlı Şair Hasibehatun Caddesi’nde devrilen bir ağaç ise yolun kapanmasına neden oldu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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