11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre Adana'nın lüks mahallelerinde evlere girilip altın ve para çalındığı şikayetleri üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.
Hırsızlık dedektifleri yaptığı araştırmada, zanlıların 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Başak K., 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 yaşındaki Kiraz K. ve 6 yıl 10 ay 10 gün cezası bulunan 18 yaşındaki Kader Ç. olduğunu belirledi.
BAŞKA İLLERDE DE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR
Osmaniye'de oturdukları belirlenen kadınların, kapı dilini röntgen filmiyle içeri iterek evlere girip para ve altın çaldıklarını tespit eden polis, zanlıların bu yöntemle Ankara, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Kayseri gibi birçok ilde binlerce lira para ve altın çaldığını belirledi.
Hırsızlık dedektifleri kimliklerini belirlediği zanlıları takibe aldı. Merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi, Şehit Polis Aydın Polat Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmana giren kadınlar 5. kattaki dairenin kapı kilit dilini röntgen filmiyle açmak istedi. Peşlerinden gelen polisleri fark eden kadınlar, kaçtıkları damda yakalandı. Üzerlerinden sahte kimlik çıkan kadınlar gözaltına alındı.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Emniyete götürülen kadınların yapılan üst aramasında kapıların kilitlerini açmak için kullandıkları röntgen filmi çıktı. Parmak izi alınan kadınların 25 suç kaydı olan Kiraz K., 12 suç kaydı bulunan Başak K. ve 7 olaya karışan Kader Ç. olduğu tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılardan Başak K. ve Kiraz K. cezaevine teslim edilirken, Kader Ç. hamile olduğu için ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!