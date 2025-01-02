Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attı, vurularak yakalandı
Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralı olarak yakalandı. Şüpheli, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı
Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı yakalandı.
Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına bir kişinin molotofkokteyli attığını fark eden bekçiler, şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.
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BEKÇİLER TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
AA'nın haberine göre; kaçmaya başlayan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralanarak etkisiz hale getirildi.
YARALI ŞÜPHELİ, HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.