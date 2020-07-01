Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik operasyon başlattı.

Bu kapsamda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş örgütsel kıyafetli ve silahlı fotoğraflarını sosyal medya sitesinde paylaştığı tespit edilen M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.