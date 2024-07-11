Adana'da parkta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Adana Ceyhan'da parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri öldü, diğeri yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
KAMELYADA OTURDUKLARI SIRADA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDULAR
AA'nın haberine göre; Zübeyde Hanım Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki kamelyada oturan S.Y. ve arkadaşı Hakkı Acartürk, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkı Acartürk, hastanenin acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.