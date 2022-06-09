Parkta silahlı kavga: 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışmada gruptakilerden biri karşı tarafa tabancayla ateş açtı.

Olayda M.S. göğsünden vurularak ağır yaralandı. AA'nın haberine göre; ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. kurtarılamadı.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.