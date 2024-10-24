Otomobille motosiklet çarpıştı! Anne ve oğlu yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
Giriş: 24.10.2024 - 01:18 Güncelleme: 24.10.2024 - 01:18
Türkeli Mahallesi'nde A.A.A'nın kullandığı otomobil ile Muhammed M. (27) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile annesi Emine Ş. (52) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ