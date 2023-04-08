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Adana'da otomobil ile vinç çarpıştı: 2 ölü

Adana'da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmak isteyen otomobil faciaya neden oldu. Bu otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil karşı şeride geçerek vinçle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 08.04.2023 - 03:13 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da otomobil ile vinç çarpıştı: 2 ölü
Otomobil ile vinç çarpıştı: 2 ölü
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DHA

Adana'da orta şeritte durup kontrolsüz dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçerek vinç ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, kaza gece yarısı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'dan Kozan istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre orta şeritte yavaşlayarak 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Mehmet Emin Atıcı yönetimindeki otomobil, yol ortasında duran araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, T.Ç. idaresindeki vinçle çarpıştı.

'U' DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTEYEN OTOMOBİL KAZADAN SONRA HIZLA UZAKLAŞTI

Kaza sonrası 'U' dönüşü yapmak isteyen otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Vince çarpan otomobilde bulunan Atıcı ve Murat Rüzgar ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

VİNÇLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atıcı ve Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atıcı ve Rüzgar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anları bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin orta şeritte durup sinyal verdiği, Atıcı'ya ait otomobilin ise çarpmamak için manevra yapıp karşı şeritteki vinçe çarptığı görüldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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