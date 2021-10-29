Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilebiliyor. Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.