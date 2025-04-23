Adana'da motosiklet kazası: Baba öldü, anne ve oğlu yaralandı
Adana'da kontrolden çıkan motosiklet, sulama kanalına düştü. Kaza yapan aileden baba hayatını kaybetti, anne ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı.
AA'nın haberine göre; Yakup K. (22) idaresindeki motosiklet, Karayusuflu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Kazayı gören vatandaşlar, Yakup K. ile yolcu konumunda bulunan eşi Güllü (21) ile oğlu Muhammed Ayaz'ı (2) sulama kanalından çıkardı.
BABA ÖLDÜ, ANNE İLE OĞLU YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yakup K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğulun hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.