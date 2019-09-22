Adana merkezli 7 ilde aralarında FETÖ'ye şafak vakti eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İHA'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 7 ilde şafak vakti operasyon yaptı. Zanlıların, asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerden oluştuğu, bazılarında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu, bazılarının ise örgüte elaman kazandırdığı ve FETÖ üyesi oldukları ileri sürüldü. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.