Cep telefonu için hayatını verdi!
Adana'da, 35 yaşındaki Faruk Demir sulama kanalına düşen cep telefonunu almak isterken girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı
Adana'da olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı üzerine kurulu olan köprüden karşıya geçen Faruk Demir (35), cep telefonunu düşürdü.
TELEFONU ARARKEN KAYBOLDU
İHA'daki habere göre bunun üzerine Demir, suya düşen telefonunu almak için kanala girdi. Demir, kanalda telefonunu ararken birden suda kayboldu.
ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Demir'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği gemi ve kurbağa adamlardan oluşan ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Gelen ekipler sulama kanalına girip arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik aramayla Demir'in cansız bedeni bulundu. Demir'in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.