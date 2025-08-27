Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Cep telefonu için hayatını verdi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cep telefonu için hayatını verdi!

        Adana'da, 35 yaşındaki Faruk Demir sulama kanalına düşen cep telefonunu almak isterken girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 14:44 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:18
        Cep telefonu için hayatını verdi!
        Adana'da olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı üzerine kurulu olan köprüden karşıya geçen Faruk Demir (35), cep telefonunu düşürdü.

        TELEFONU ARARKEN KAYBOLDU

        İHA'daki habere göre bunun üzerine Demir, suya düşen telefonunu almak için kanala girdi. Demir, kanalda telefonunu ararken birden suda kayboldu.

        ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Demir'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği gemi ve kurbağa adamlardan oluşan ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Gelen ekipler sulama kanalına girip arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik aramayla Demir'in cansız bedeni bulundu. Demir'in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

