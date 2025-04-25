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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!

        Adana'da, apartman dairesinde tartıştığı 37 yaşındaki Mesut Savuran ve 20 yaşındaki Abdülhakim Demirbaş'ı tabancayla öldürüp, yakalanacağını anlayınca intihar eden 22 yaşındaki Mehmet Eser'in, "arkasından küfürlü konuştukları" iddiasıyla arkadaşlarına husumet güttüğü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:27
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        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
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        Adana'da olay, 23 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        TELEFONDA KONUŞUP BULUŞTULAR

        Öldürülen 20 yaşındaki Abdülhakim Demirbaş (solda) ve 37 yaşındaki Mesut Savuran.
        Öldürülen 20 yaşındaki Abdülhakim Demirbaş (solda) ve 37 yaşındaki Mesut Savuran.

        DHA'daki habere göre Mehmet Eser (22), husumetli olduğu Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile telefonda konuştuktan sonra buluştu.

        İKİSİNİ DE GÖĞSÜNDEN VURDU

        İki kişiyi öldürüp, hayatına son veren Mehmet Eser.
        İki kişiyi öldürüp, hayatına son veren Mehmet Eser.

        Eser, küfürleşmenin ardından çıkan kavgada Savuran ve Demirbaş'ı göğsünden tabancayla vurup, kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Savuran ve Demirbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Eser'in, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Eser, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı.

        KENDİ CANINA DA KIYDI

        Yakalanacağını anlayan Mehmet Eser, cinayet aleti tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

        HUSUMETİN NEDENİ: HAKARET VE KÜFÜR İDDİASI

        Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada Eser'in, arkasından hakaret edip, küfürlü konuştukları iddiasıyla Savuran ile Demirbaş'a husumet güttüğü ortaya çıktı. Olaydan bir süre önce Eser'in, yakınlarına, "Bana namussuzluk yaptılar" dediği, daha sonra cinayeti işlediği apartman dairesine gittiği belirtildi.

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