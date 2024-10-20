Adana'da kebap dumanları gökyüzünü kapladı

"ADANA KEBABINA DOYULMAZ"

Kebapçı Yaşar Aydın, herkesin mutlu olduğunu belirterek, "Dumana gel, dumana diyoruz. İzdiham var. Kuyruk 100 metreyi geçti. 500 metreye doğru gidiyor. Havayı duman kapladı. Havalimanımızın buradan gitmesinin nedeni kebap dumanımızmış. Festival almış başını gidiyor. Herkes mutlu, bizler mutluyuz. Adana kebabına doyulmaz. Sadece o öğünlük doyarsın. Adana kebabı sabah kahvaltıda, akşam yatarken dahi yersin. Festival alanı çok güzel. Herkes yemek yediğinde mutlu oluyor" dedi.