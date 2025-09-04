Adana'da kayınbabası tarafından vurulan damat öldü

Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu yere ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etti.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olayın ardından zanlı İ.A'yı gözaltına aldı.

Berk Alkan'ın cenazesinin Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

