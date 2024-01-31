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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

        Adana'da kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

        Adana Kozan'da kamyona arkadan çarpan otomobil, hurdaya döndü. Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün evli ve 2 çocuk babası olduğu, bir hafta içinde 3. çocuğunu kucağına almaya hazırlandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 03:12 Güncelleme: 31.01.2024 - 03:12
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        Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yavuz Serkan Ağar (42) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Kozan-Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. Yavuz Serkan Ağar yönetimindeki otomobil, Abuzer A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'nın haberine göre; hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlenen Ağar'ın cenazesi, itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı.

        3. ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALMAYI BEKLİYORDU

        Evli ve 2 çocuk babası olan Ağar'ın, üçüncü çocuğunu da bir hafta içinde kucağına almak için hazırlandığı öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ağar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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