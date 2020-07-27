Adana'nın Pozantı ilçesinde 153 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, bir araçta yaptığı aramada 153 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.