Alınan bilgiye göre, Sıtkı Müküslü yönetimindeki 33 AAD 135 plakalı TIR, Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Pozantı ilçesi Akçatekir mevkiinde, aynı istikamette giden Veli Doğan idaresindeki 16 RC 421 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan Müküslü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Müküslü'nün öldüğünü belirledi. Cenaze, Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından yeniden açıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.