AA

Alınan bilgiye göre, Ali Seyfi Çağlar idaresindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

YOLCULAR AÇILAN BAGAJDAN YOLA FIRLADI!

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Rümeysa Yıldırım'ın kullandığı otomobilde bulunan 2 yolcu açılan bagajdan yola fırladı.

Kazada, sürücüler ile her iki otomobildeki İsminur, Azra, Ayşe, Abdullah ve Elzem Koç ile Günnür Özdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Günnür Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.