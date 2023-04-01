S.K. (31), yaklaşık 7 ay önce boşandığı eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Hamdilli Mahallesi'nde yaşayan eski kayınpederi Ahmet Ö'nün (64) evine gitti.

Burada çıkan tartışmada eski kayınpederi Ahmet Ö'yü tabancasıyla bacağından yaralayan S.K, 46 AFB 568 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yaralı Ahmet Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

S.K. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

S.K'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fotoğraf: AA