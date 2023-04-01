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Adana'da eski kayınpederini yaralayan zanlı, kaçtığı aracıyla kaza yaparak öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tartıştığı eski kayınpederini tabancayla ayağından vuran şüpheli, olay yerinden aracıyla kaçtıktan sonra yaptığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Giriş: 01.04.2023 - 23:00 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da eski kayınpederini yaralayan zanlı, kaçtığı aracıyla kaza yaparak öldü
AA

S.K. (31), yaklaşık 7 ay önce boşandığı eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Hamdilli Mahallesi'nde yaşayan eski kayınpederi Ahmet Ö'nün (64) evine gitti.

Burada çıkan tartışmada eski kayınpederi Ahmet Ö'yü tabancasıyla bacağından yaralayan S.K, 46 AFB 568 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Yaralı Ahmet Ö, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

S.K. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

S.K'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

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