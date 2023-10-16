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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 'düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Adana'da 'düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Adana'da bir kişi, mahalledeki düğüne elektrik verdiği öğrenilen bakkalla gürültü nedeniyle tartıştı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda bakkal tarafından vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 02:56 Güncelleme: 16.10.2023 - 06:10
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        'Düğüne elektrik verme' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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        Adana'da iki çocuk babası İsmet Gülşen (33), 'düğüne elektrik verme' meselesi yüzünden tartıştığı bakkal Sercan K. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

        Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmet Gülşen, evinin sokağındaki düğünden gelen gürültünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle uyuyamadı.

        UYARDIĞI BAKKAL TARAFINDAN SİLAHLA VURULDU

        Gülşen, bunun üzerine düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal işletmecisi Sercan K'yı elektriği kesmesi konusunda uyardı. Sercan K. elektriği kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bakkalda bulunan tabancayı alan Sercan K, İsmet Gülşen'i göğsünden vurdu.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; Gülşen kanlar içinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Gülşen, çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Gülşen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Gülşen'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan Sercan K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

        8 AY ÖNCE AĞABEYİ KAZADA ÖLMÜŞ

        İsmet Gülşen (33)
        İsmet Gülşen (33)

        Öte yandan ölen İsmet Gülşen'in ağabeyi Enver Gülşen'in ise 26 Şubat'ta Adana'da geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Gülşen kardeşlerin anne ve babası olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

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