Adana'da orman yangını çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Giriş: 25.07.2024 - 18:18 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:18
Kızılyer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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