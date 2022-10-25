Taciz şüphelisine sokak ortasında darp

AA

Adana'da bir kişi taciz ettiği öne sürülen genç kızın yakınları tarafından darp edildi.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde bir iş yerinde tacize uğradığını öne süren genç kız, yakınlarına haber verdi.

İş yerine gelen aralarında kadınların da olduğu grup, dükkan önündeki sandalyeleri fırlattı, park halindeki motosiklete zarar verdi. AA'nın haberine göre; dükkandan çıkan kişiye saldıran gruptakiler, bu kişiyi darp etti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.