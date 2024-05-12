Adana'da 7 araç birbirine girdi: 2'i ağır 6 yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, 2'si TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'i ağır 6 kişi yaralandı.
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.
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Sürüklenen araç, karşı yönden gelen TIR ile iki otomobile çarptı.
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İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan 2'si ağır 7 kişi, araçlardan çıkarılıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek ve İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin de kaza yerinde ekiplerden bilgi aldı.
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