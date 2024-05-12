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        Haberler Gündem Güncel Adana'da 7 araç birbirine girdi: 2'i ağır 6 yaralı

        Adana'da 7 araç birbirine girdi: 2'i ağır 6 yaralı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, 2'si TIR, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:26
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          Adana'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

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          Sürüklenen araç, karşı yönden gelen TIR ile iki otomobile çarptı.

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          İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Yaralanan 2'si ağır 7 kişi, araçlardan çıkarılıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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          Pozantı Kaymakamı Ekrem Güdek ve İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin de kaza yerinde ekiplerden bilgi aldı.

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