İHA

Kaza, akşam saatlerinde Adana–Ankara Otoyolu Kırkgeçit Tünelleri'nde meydana geldi. 630 metre uzunluğundaki tünelin içerisindeki sağ şeritte 27 HZ 110 plakalı otomobil arızalandı.

Arızalanan aracı gören 68 ACB 506 plakalı tırın sürücüsü Mehmet Eğil de arızalanan araca yardım için durduğu sırada arkadan gelen havlu kağıt yüklü 33 SS 919 plakalı tır, otomobile ve ardından tünel duvarına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan dönerek tır ile duvar arasında sıkıştı. Aynı istikamette seyreden bir tırın da duramayarak önündeki araçlara çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler hemen 112'yi aradı.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki sürücü ve yolcu ile tır içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre kapanan tüneli polis tek şeritten kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.