'Adamlar' grubu faaliyetlerini durdurma kararı aldı: Konserler iptal edildi

Rock müzik grubu 'Adamlar' faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Adamlar' olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz. Sevgiyle.

2014 yılında kurulan 'Adamlar'ın üyeleri, vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşuyor.

TAKİP LİSTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Basına yansıyan bu haberin ardından, 'Adamlar'ın resmi Instagram hesabının diğer üyeleri takip ederken gitarist Gürhan Öğütücü’yü takip listesinde bulundurmaması dikkat çekti. Bu detay, Öğütücü'nün gruptan ayrıldığına dair iddiaları beraberinde getirdi.