'Adamlar'dan Yenikapı'da konser

Sevenleriyle bir araya gelen 'Adamlar', Yenikapı'da yoğun ilgiyle karşılandı. Yaklaşık 500 aracın etkinlik alanını doldurduğu konserde grup, sevilen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte seyirciler, kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak eğlencenin tadını doyasıya yaşadı.