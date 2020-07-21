Adam Sandler kimdir?

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Doğum Tarihi: 09.09.1966

Nereli: Amerika Birleşik Devletleri

Kaç Yaşında: 54

Boyu Kaç: 1.77 cm

Kilosu: 86kg

Burcu: Başak

Meslekleri: Dizi ve Sinema Oyuncusu, Komedyen, Yazar, Senarist, Şarkıcı, Yapımcı, Yönetmen

Adam Sandler Biyografisi

Aile Hayatı:

Tam adı Adam Richard Sandler olan sanatçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrin de Brooklyn’ de doğmuştur. Yahudi bir ailede dünyaya gözlerini açan Adam Sandler’in annesiJudy (Levine) Sandler, kreşte görev yapan emekli öğretmendir. Babası Stanley Alan Sandler ise emekli elektrik mühendisidir. Dört kardeş olup en büyüğü kendisidir. Bir erkek kardeşi iki kız kardeşi vardır. Scott Sandler, avukatlık yapıyor. Büyük kardeşi Valerie Sandler gıda endüstrisinde çalıştı. Elizabeth Sandler de diş hekimliği yapıyor. Adam Sandler, beş yaşındayken ailesi ile birlikte Manchester şehrinin New Hampshire ilçesine taşındı.

Eğitimi:

Adam Sandler, ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra Manchester Central Lisesi’ne gitmiştir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur.

Özel Hayatı:

Adam Sandler’in evlenmeden önce uzun bir ilişkisi vardı. 1996 yılında Aktris Alicia Silverstone ile mutlu bir birliktelik yaşadı. Daha sonra 22 Haziran 2003 yılında Model Jackie Titone ile evlenen Adam Sandler’in, iki kız çocuğu oldu. 6 Mayıs 2006 yılında Sadie Madison Sandler, Los Angeles California'da dünya ya geldi. Şuan 11 yaşında ve oyunculuk yapıyor. 2 Kasım 2008 yılında California’da doğan Sunny Madeline Sandler, şuan 9 yaşında ve oyunculuk yapıyor. Küçük yaşta olmasına rağmen “Teen Choice En Ünlü Bebek Ödülü'ne” aday olarak gösterildi.

Kariyeri:

Adam Sandler, 17 yaşındayken yer aldığı ufak rollerin neredeyse tümünde beğeni toplamayı başarmıştır. Onun keskin zekası, Stand up, gösterilerinde de ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu yaşında, kardeşinin ısrarı ile kulüplerde ve üniversitelerde düzenli olarak performans göstererek yeteneklerini besledi. Los Angeles'taki bir komedi kulübünde çalışırken, Dennis Miller tarafından "keşfedildi" .Saturday Night Live (1975) yapımcısı Lorne Michaels ile tanıştırarak, Sandler’in büyük bir yetenek olduğunu söyledi. Lorne Michaels sayesinde 24 yaşında Saturday Night Live'da (1975) yazarlık yapmaya başlamıştır. Birinci sınıf döneminde, Huxtable ailesinin arkadaşı Smitty'nin Cosby Show'da (1984) tekrar tekrar rol aldı. Yazarlık konusunda kendisini ispatlayan Adam Sandler, bir iki yıl sonra ise sinemalarda oyuncu olarak boy göstermeye başlamıştır. Bu performansa ek olarak yazdığı 1990'daki şovda rol aldı. 26 yaşına geldiğinde, “ABC Afterschool Specials” isimli yapımda, tek bölüm de olsa rol kapmış ve burada uyuşturucu satıcısı bir genci canlandırmıştır. Ancak, oynadığı bu karakter, AdamSandler’in kariyerinde dikkat çekici bir etki bırakmadı. Adam Sandler 1999 yılında Happy Madison film şirketini kurdu.

Müzik kariyerine ise 29 yaşında, girdiği The Chanukah Song’da şarkı söylemeye başladı. Adam Sandler’in o yıllarda yayınladığı “Stan and Judy’s Kid” isimli albümü, komedi türünde en çok satanlar listesinde ilk sıraya oturdu. Bundan önce yayınladığı, üç farklı albümünün üçü de çok beğenildi ve platin plak ödülüne layık görüldü.

Rol Aldığı Diziler:

1987-1988: Cosby Show

1990: Marshall Chronicles

1990: Genç Manhattan

1990-1995: Saturday Night Live

2007: Queens (203. Bölüm ’de)

Sinema Filmleri:

1989: Going Overboard

1992: Shakes the Clown

1993: Coneheads

1994: Airheads

1994: Mixed Nuts

1995: Billy Madison

1996: Happy Gilmore

1996: Bulletproof

1998: The Wedding Singer

1998: Dirty Work

1998: The Waterboy

1999: Big Daddy

1999: Deuce Bigalow-Male Gigolo

2000: Little Nicky

2001: The Animal

2002: Mr. Deeds

2002: Punch Drunk Love

2002: Eight Crazy Night

2002: A Day With the Meatball

2002: The Hot Chick

2003: Anger Management

2003: Pauly Shore Is Dead

2003: Blossoms and Blood

2003: The Couch

2003: Head of State

2004: 50 First Dates

2004: Spanglish

2005: The Longest Yard

2005: Deuce Bigalow-European Gigolo

2006: Click

2007: Reign Over Me

2007: I Now Prononunce You Chuck and Larry

2008: You Don’t Mess With The Zohan

2008: Bedtime Stories

2009: Funny People

2010: Grown Ups

2011: Just Go With It

2011: Zookeeper

2011: Jack and Jill

2011: Bucky Larson; Born to Be a Star

2012: That’s My Boy

2012: Hotel Transylvania

2013: Grown Ups 2

2014: Top Five (Finally Famaus)

2014: Men, Women & Children

2014: The Cobbler

2014: Blended

2015: I Am Chris Farley

2015: The Ridiculous 6

2015: Pixels

2015: Otel Transylvania 2

2016: The Do Over

2017: Sandy-(Sandy Wexler)

2017: The Meyerowitz Stories

2018: The Week Of

Ödülleri:

1996: Happy Gilmore, MTV Film Ödülü - En İyi Dövüş

1998: The Wedding Singer, MTV Film Ödülü - En İyi Öpüşme

1999,2000: En İyi Komedi Performansı MTV Film Ödülü

2003: Teen Choice En İyi Hissy Fit Film Ödülü

2003: Chlotrudis En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2003, 2004, 2007,2012, 2013, 2014: Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri

2004: En İyi İkili Dalında MTV Film Ödülü (50 İlk Öpücük)

2004: Teen Choice En İyi Komedi Filmi Erkek Oyuncu Ödülü

2005: People's Choice Favori Ekran Kimyası Ödülü

2005, 2006, 2008: En İyi Komedyen Ödülü

2008: MTV Nesil Ödülü

2011: Teen Choice En İyi Film Kimyası Ödülü

2013, 2014, 2015: Erkek Komedi Filmi Oyuncusu Ödülü