Adalet Bakanlığı, 100’ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı ile 100 idari yargı hakim alımı yapacağını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Sınav tarihleri ve başvuru koşulları ise merak konusu oldu. İşte Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvuru ekranı
HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV TARİHLERİ
Sınavlar, 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda gerçekleşecek.
HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 2 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Hakim savcı alımı için adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Sınavlar, 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) olmak üzere 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda yapılacak.
Bin hakim ve savcı alımı için ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandı. Sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI NE ZAMAN?
yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak. 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça 800 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alınacak. Sınavın, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu 25 Aralık 2021’de saat 10.15’te, adli yargı sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu ise 25 Aralık 2021’de saat 14.45’te yapılacak. İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu 26 Aralık 2021 saat 10.15’te, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu ise aynı gün saat 14.45’te uygulanacak.
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